Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона «желтых жилетов»

Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции «желтых жилетов» в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Также отмечается, что силы правопорядка провели более 596 тысяч предварительных проверок. Отмечается, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа.
Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.