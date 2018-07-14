Французская авиагруппа перепутала цвета своего флага

Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France, участвовавшая в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии — над Парижем, перепутала последовательность цветов в флаге страны.
Французский флаг состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Полоски дыма, окрашенного в такие цвета, пилотажная группа традиционно выпускает в небо над главным парижским проспектом — Елисейским полями. Всего в представлении с цветами флага участвуют девять самолетов — по три на каждый цвет.
Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого, «синего» самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.
Инцидент с цветным дымом не стал единственным происшествием на прошедшем в субботу параде. Так, в ходе проезда мотоциклистов двое из них упали на площади Согласия, совсем рядом с трибунами, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон и его гости. В результате инцидента никто не пострадал, упавшие мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.
По информации телеканала BFMTV, в общей сложности участие в параде на Елисейских полях приняли 4 290 военнослужащих, 220 транспортных средств, 250 лошадей. В небе над городом пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.
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