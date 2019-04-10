Французская АХА уходит из Азербайджана

С азербайджанского рынка уходит одна из крупнейших в мире страховых и инвестиционных компаний AXA Group.

Французская страховая группа AXA объявила о расторжении соглашения о намерении, заключённого 21 мая 2018 года в связи с продажей своей дочерней страховой компании в Азербайджане AXA Mbask местному предпринимателю — члену Наблюдательного совета ОАО Unibank Эльхану Гарибли.

В сообщении компании также отмечается, что «AXA Mbask» приостановила заключение новых страховых договоров, и до прекращения своей деятельности на территории страны будет управлять существующим портфелем с целью обеспечения интересов имеющихся у компании клиентов на самом высоком уровне.

Говоря о причинах ухода старейшей страховой компании с местного рынка, специалисты отмечают, что это может быть вызвано ростом удельного веса на рынке страхования «Paşa Sığorta» и «Paşa Hayat sığorta». «Эта пара компаний собирает до 70% страховых взносов. В результате некогда самая капитализированная французская AXA Group начала сдавать свои позиции на рынке и в последние полтора года завершает отчетный квартал с убытками», — сказал источник.

«Французская компания отменила договор о намерениях, заключенный в прошлом году и продала свою долю местному предпринимателю, — ответил на запрос # банковский эксперт Акрам Гасанов. Однозначно, есть законы бизнеса, и если компания уходит с рынка, бизнес не представляет выгоды. Компания не видит себя в Азербайджане».

По мнению собеседника, другая причина — возникли разногласия между акционерами AXA Mbask. Эксперт рассматривает оба варианта, отмечая, что в целом данное обстоятельство говорит об ухудшении инвестиционного климата в стране, особенно в финансовом секторе. «Финансовая сфера не привлекательна для иностранных инвесторов. Страдает прибыльность, не улучшается институциональная среда, в том числе в плоскости защиты прав инвесторов. Увеличиваются риски и расходы», — объяснил он уход AXA Group.

Компания пришла на местный рынок в октябре 2010 года. AXA Group приобрела контрольный пакет акций (51%) MBASK, принадлежавшей Unibank. Сделку совершили посредством дочерней компании AXA Sequros generales, S.A, De Sequros Y Reasequros (Испания).