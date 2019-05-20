Француза приговорили к расстрелу за контрабанду наркотиков

Суд Индонезии приговорил жителя Франции к расстрелу за то, что он ввез наркотики в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 35-него мужчину признали виновным в возе наркотиков в страну и избрали в качестве наказания смертную казнь. Его решили наказать за то, что он мог нанести молодежи.

По данным агентства, француза с сумкой, в которой было три кг наркотических средств, арестовали в аэропорту острова Ломбок в сентябре 2018 года.

Напомним, что Индонезия отменила мораторий на смертную казнь в 2013 году.

| 2019-05-20T15:00:25+00:00 20 мая 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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