Француза приговорили к расстрелу за контрабанду наркотиков

Суд Индонезии приговорил жителя Франции к расстрелу за то, что он ввез наркотики в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 35-него мужчину признали виновным в возе наркотиков в страну и избрали в качестве наказания смертную казнь. Его решили наказать за то, что он мог нанести молодежи.

По данным агентства, француза с сумкой, в которой было три кг наркотических средств, арестовали в аэропорту острова Ломбок в сентябре 2018 года.

Напомним, что Индонезия отменила мораторий на смертную казнь в 2013 году.