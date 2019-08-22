Франция за сохранение механизма «бэкстоп» в договоре по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за сохранение так называемого механизма «бэкстоп» в договоре по Brexit, подчеркивая, что это гарантирует стабильность в Ирландии и целостность единого рынка Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Так называемый «бэкстоп» — это временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

«То, что мы называем ирландский «бэкстоп»… это важный элемент, который, с одной стороны, позволяет гарантировать стабильность в Ирландии и, с другой стороны, целостность единого рынка. И этим двум целям мы должны следовать… эти цели должны быть сохранены», — сказал журналистам Макрон перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже.