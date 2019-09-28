Франция стала посговорчивее

МИД Азербайджана выступил с приветствием решения Административного суда французского города Лион от 19 сентября 2017 года, отменившего соглашения, подписанные 25 сентября 2017 года и 21 октября 2018 года между французским городом Десин-Шарпье (Decines-Charpieu) и одной из административных единиц оккупированного Ходжавендского района Азербайджана, и между Сен-Этьен (Saint-Etienne) и оккупированным армянами азербайджанским городом Шуша. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД АР.

Эти соглашения противоречат 73-й статье Конституции Франции, регулирующей кодекс территориальных единиц страны и другим законам Франции.

По сей день, суды Франции отменили уже 9 подобных соглашений, подписанных между городами Франции и властями самопровозглашенной «НКР». Азербайджан надеется, что французские суды аннулируют и другие подобные соглашения, отмечено в сообщении.

«Отмена хартии, подписанной с городом Шуша, является значимым событием», — прокомментировал эту новость президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель.

«Отмена этой хартии свидетельствует о том, что ранее принятые французскими судами решения об ее отмене, подписанной с сепаратистами Нагорного Карабаха, абсолютно справедливы и правы. Во-вторых, Шуша является символом Азербайджана. Пусть это послужит тревожным сигналом и для французских парламентариев, посетивших Нагорный Карабах десять дней назад. Они должны понять, что посещая оккупированные земли, тем самым нарушают внешнюю политику Франции», — сказал Жан-Франсуа Мансель.

Однако буквально уже на следующий день после этого отрадного события армяне предприняли еще одну похожую выходку во Франции. То есть, уже 20 сентября между «Гадрутским районом Арцаха» (имеется в виду Ходжавенд) и департаментом Изер Французской Республики была подписана «декларация о дружбе». Об этом сообщает «арцахский МИД». Как сообщают армянские СМИ, «торжественная церемония подписания состоялась 20 сентября в городе Гренобль, в зале заседаний администрации Изера. Документ подписали глава администрации Гадрутского района Камо Петросян и председатель Совета департамента Изер Жан-Пьер Барбье. На церемонии подписания присутствовали постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, вице-консул Республики Армения в этом регионе Гаянэ Манукян, сотрудники администрации департамента, представители армянской общины и журналисты. Как заявил Геворгян, подписанные соглашения не только открывают возможности для сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарных сферах, но и служат мостом дружбы, благодаря которому Арцах прорывает многолетнюю политическую, информационную и психологическую блокаду, которую Азербайджан пытается установить любой ценой. В общей сложности, это 14-е соглашение, подписанное между административно-территориальными единицами Франции и Арцаха».

Из этого становится ясно, что армяне от продолжения этой политики ползучего признания «НКР» отказываться не намерены.

Тот Жан-Франсуа Мансель осудил подписание декларации между французским департаментом Изер и оккупированным азербайджанским районом Ходжавенд. Он заявил, что этот документ будет аннулирован, как и предыдущие: «Этот шаг – грубое нарушение норм международного права. Подписание таких хартий незаконно и полностью противоречит международному праву».

По его словам, позиция Франции по таким вопросам остается неизменной: «Франция считает Нагорный Карабах незаконно оккупированной Арменией территорией. В то же время правительство Франции запретило местным органам самоуправления подписывать какие-либо документы с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе».

Напомним, что действительно, президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале этого года на встрече с представителями армянской диаспоры также отмечал, что подписание такого рода деклараций противоречит государственным интересам и международным обязательствам официального Парижа.

А вообще, происходящее — это вызов и веская причина для азербайджанских дипломатов усилить французское направление деятельности. Что конкретно тут можно предпринять, чтобы отбить у армян охоту к таким выходкам?

Как заявил в этой связи «Зеркалу» известный политолог Расим Мусабеков, «правительство Франции проявляет последовательность и ставит армянских лоббистов на место. Это результат того, что азербайджанское руководство на самом высоком уровне довело до французских властей, что попустительство армянским лоббистам может нанести значительный ущерб взаимовыгодным азербайджано-французским отношениям. Проявляет настойчивость наш посол в Париже Рахман Мустафаев, другие наши государственные структуры. Поэтому есть результат».