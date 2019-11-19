Франция сожалеет о решении США восстановить санкции против объекта в Фордо

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.

«Франция крайне обеспокоена несоблюдением Ираном своих ядерных обязательств, что может иметь серьезные последствия для распространения. Возобновление Ираном деятельности по обогащению (урана) на участке Фордо с потенциально серьезными последствиями распространения является новой мерой, которая свидетельствует о прискорбном ускорении выхода Ирана из Венского соглашения», — заявил представитель МИД Франции на брифинге во вторник.

«Мы также сожалеем о решении США — вслед за возобновлением Ираном обогащения (урана) на участке Фордо – отменить исключение, которое должно было облегчить осуществление гражданских проектов на этом участке», — добавил он.