Франция создает национальное командование космическими войсками

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, «в сентябре будет создано большое космическое командование», которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон, передает dw.com.

В феврале космические войска были созданы в США. Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США. Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, на тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.