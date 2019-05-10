Франция против новых отсрочек для Великобритании на пути выхода из ЕС

Власти Франции негативно относятся к новому продлению сроков Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза), перенесенного после апрельского саммита на 31 октября. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Нам точно не стоит дать себя затянуть в череду повторяющихся продлений», — заявил он.

«Это странно и спорно, но британцы примут участие в выборах в Европарламент, и трудно поверить, что этот процесс закончится до 23 мая. Возможно, евровыборы станут политическим шоком, который приведет к многостороннему соглашению до 30 июня. Но если ситуация не прояснится до 31 октября, когда новая Еврокомиссия начнет работу, мы не будем устраивать цикл саммитов по Brexit».

ТАСС