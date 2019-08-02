Франция призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3

Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе ДРСМД, призывает Москву и Вашингтон продлить действие договора СНВ-3 после 2021 года, говорится в заявлении представителя французского МИД.

«Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе договора о РСМД и что Россия не ответила ни на просьбы об объяснениях, ни на призывы к выполнению договора, которые неоднократно формулировались в прошлом году», — говорится в коммюнике.

В Париже подчеркивают, что ДРСМД был центральным элементом архитектуры европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе.