Франция призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3

Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе ДРСМД, призывает Москву и Вашингтон продлить действие договора СНВ-3 после 2021 года, говорится в заявлении представителя французского МИД.
«Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе договора о РСМД и что Россия не ответила ни на просьбы об объяснениях, ни на призывы к выполнению договора, которые неоднократно формулировались в прошлом году», — говорится в коммюнике.
В Париже подчеркивают, что ДРСМД был центральным элементом архитектуры европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе.
«Конец этого договора увеличивает риски нестабильности в Европе и подрывают международную систему контроля над вооружениями», — отметил представитель французского МИД.(РИА Новости)