Франция призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3

Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе ДРСМД, призывает Москву и Вашингтон продлить действие договора СНВ-3 после 2021 года, говорится в заявлении представителя французского МИД.
«Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе договора о РСМД и что Россия не ответила ни на просьбы об объяснениях, ни на призывы к выполнению договора, которые неоднократно формулировались в прошлом году», — говорится в коммюнике.
В Париже подчеркивают, что ДРСМД был центральным элементом архитектуры европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе.
«Конец этого договора увеличивает риски нестабильности в Европе и подрывают международную систему контроля над вооружениями», — отметил представитель французского МИД.(РИА Новости)
| 2019-08-02T22:50:21+00:00 3 августа 2019, 03:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss