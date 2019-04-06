Франция позитивно оценила итоги встречи министров иностранных дел G7

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан позитивно оценил итоги встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», при этом отметил, что в итоговом коммюнике есть некоторое расхождение позиций, в частности, по теме палестино-израильского конфликта и Ирану.

По словам французского министра, собрание на уровне министров иностранных дел «прошло очень хорошо», дискуссии были конструктивными и позитивными.

5-6 апреля во французских городах Динар и Сен-Мало прошло собрание глав МИД G7. Госсекретаря США Майка Помпео не было на встрече министров, вместо него во Францию прибыл его первый заместитель Джон Салливан.

| 2019-04-06T19:02:07+00:00 6 апреля 2019, 19:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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