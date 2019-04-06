Франция позитивно оценила итоги встречи министров иностранных дел G7

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан позитивно оценил итоги встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», при этом отметил, что в итоговом коммюнике есть некоторое расхождение позиций, в частности, по теме палестино-израильского конфликта и Ирану.

По словам французского министра, собрание на уровне министров иностранных дел «прошло очень хорошо», дискуссии были конструктивными и позитивными.

5-6 апреля во французских городах Динар и Сен-Мало прошло собрание глав МИД G7. Госсекретаря США Майка Помпео не было на встрече министров, вместо него во Францию прибыл его первый заместитель Джон Салливан.