Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев

Франция поставит Индии первый из 36 заказанных истребителей Rafale в течение двух месяцев, остальные будут поставлены в следующие два года. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.

«Первый Rafale будет поставлен ВВС Индии через два месяца, я думаю — в сентябре, как раз вовремя. 36 будут поставлены в течение двух лет», — цитирует в субботу французского посла информационное агентство PTI.

«Rafale — превосходный самолет. Мы гордимся тем, что он был выбран Индией. Я думаю, что этот самолет значительно повысит возможности ВВС Индии», — добавил дипломат.

Ранее в марте главком индийских ВВС маршал Бирендер Сингх Дханоа также сообщил, что Нью-Дели ожидает поставки первых французских истребителей в сентябре.

| 2019-07-06T09:57:04+00:00 6 июля 2019, 12:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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