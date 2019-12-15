Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.