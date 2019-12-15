Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.
«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина», — сообщили изданию источники в Елисейском дворце.
По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.
| 2019-12-15T18:54:25+00:00 15 декабря 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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