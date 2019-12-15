Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.
«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина», — сообщили изданию источники в Елисейском дворце.
По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.