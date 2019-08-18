Франция подтвердила намерение принять 40 мигрантов с судна Open Arms

Министерство внутренних дел Франции подтвердило намерение принять 40 мигрантов с судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на представителя МВД, передает ТАСС.

«Франция привержена сохранению своих обязательств по размещению 40 человек», — отметили в министерстве, добавив, что для того, чтобы мигранты были приняты в республике, им необходимо будет подтвердить свое соответствие статусу беженцев.

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов около 15 дней назад в водах Средиземного моря. Их число превысило 130. В субботу Agence France-Presse сообщило, что 27 несовершеннолетних нелегальных мигрантов были эвакуированы с судна и отправлены на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море.

15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

| 2019-08-18T19:42:40+00:00 18 августа 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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