Франция передала Эфиопии данные самописцев Boeing 737 MAX 8

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) отчиталось об успешной загрузке данных черных ящиков Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines. Затем они были переданы эфиопской следственной группе.

В министерстве транспорта этой страны заявили, что данные свидетельствуют об «очевидном сходстве» с недавней авиакатастрофой в Индонезии самолета подобной модели. Об этом сообщает AFP.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них 3 россиянина, пишет «Коммерсант».

Это второй самолет этой модели, который потерпел крушение за последние четыре месяца. Запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.