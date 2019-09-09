Франция отказалась отменять антироссийские санкции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за то, что пока нельзя отменять санкции, введенные против российской стороны. Об этом сообщает Reuters.

Министр поприветствовал позитивные шаги России и Украины в последние недели, в частности обмен удерживаемых лиц между странами. Однако он подчеркнул, что отменять санкции против российской стороны пока не стоит.

«Пока еще не время отменять санкции», — подчеркнул Ле Дриан.

Уточняется, что об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в формате «2+2».

| 2019-09-09T17:26:57+00:00 9 сентября 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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