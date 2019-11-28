Франция не приняла предложение России о моратории на размещение ракет в Европе

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложенный российской стороне мораторий по ДРСМД. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией», — начал Макрон.

По его словам, он в настоящее время не планирует принимать предложенный Россией мораторий. Макрон добавил, что воспринял эти предложения России как основу для обсуждений.

«Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре», — заключил Макрон.

До этого глава России Владимир Путин направил странам послание, в котором содержалось предложение о неразмещении ракет в Европе. Он предлагал становить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран и призывал поддержать его.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать в начале августа 2019 года.