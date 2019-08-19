Франция мобилизует на обеспечение саммита G7 в Биаррице 10 тыс. человек

Французские силовые ведомства мобилизуют на обеспечение саммита Группы семи в Биаррице более 10 тыс. человек — полицейских, жандармов и военных. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на сведения, неофициально полученные из МВД и от региональных властей юго-запада Франции. Саммит пройдет в Биаррице 24-26 августа.

В город и его окрестности будут стянуты 45 «республиканских рот безопасности» (CRS), специальных подразделений французской полиции, предназначенных для жестких силовых действий, в частности разгона манифестаций. Такое их количество обычно действует по всей территории страны, а не в одном городе и его окрестностях.

В Биаррице на время саммита будут созданы две зоны безопасности. В «красную», главную из них, войдет прибрежная часть — главная гостиница города — Отель де ла Пляж, два казино, мэрия. Доступ в эту зону будет проводиться строго по пропускам, все автомобили с улиц будут удалены.

Меры во второй, «синей» зоне будут менее жесткими. Туда будут допускаться автомобилисты, имеющие спецпропуска, по предъявлению ими также удостоверений личности. В настоящее время на улицах Биаррица уже устанавливаются бетонные надолбы, препятствующие несанкционированному перемещению автомашин.(ТАСС)