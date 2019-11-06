Франция и Китай подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность стран Парижскому соглашению по климату, сообщается в заявлении на сайте Елисейского дворца.
В совместном заявлении, обнародованном после переговоров в Пекине, лидеры подтвердили «их твердую поддержку Парижскому соглашению, которое они считают необратимым процессом и компасом для решительных мер по климату».
Ранее сообщалось, что США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения, направленное на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Причиной такого решения власти страны назвали «несправедливое экономическое бремя», возложенное на США.