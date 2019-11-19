Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.

«Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению», — сказал Ульянов.