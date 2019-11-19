Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
«Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению», — сказал Ульянов.
«Великобритания и Франция в свое время предприняли определенные односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются», — подчеркнул он.(РИА Новости)
| 2019-11-19T09:01:05+00:00 19 ноября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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