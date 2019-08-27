Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР

Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять все санкции против КНДР до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Северной Кореи не перестанут существовать, заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц, зачитавший заявление от лица трех государств.

Ранее Франция, Германия и Великобритания совместно запросили обсуждение в закрытом режиме в СБ ООН последних пусков ракет Северной Кореей.

«Великобритания, Франция и Германия запросили это обсуждение, потому что мы очень обеспокоены серией запусков баллистических ракет Северной Кореей. Мы вновь выражаем наше осуждение повторяющихся, провокационных пусков, которые являются нарушением резолюций СБ ООН», — сказал Шульц.