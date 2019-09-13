Франция, Германия, Британия и ЕС призвали Иран вернуться к исполнению СВПД

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями и действиями Ирана и призывали его свернуть деятельность, которая не соответствует его обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий, говорится в совместном коммюнике.

«Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель ЕС выражают свою глубокую обеспокоенность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — отмечается в совместном коммюнике, которое было распространено пресс-службой МИД Франции.

Отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем докладе 8 сентября подтвердило, что усовершенствованные центрифуги были установлены или устанавливаются в Натанзе. «Мы глубоко обеспокоены этой деятельностью», — дополняется в заявлении.