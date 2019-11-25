Франция допустила возможность увеличения СБ ООН до 25 членов

Состав Совета Безопасности ООН можно увеличить до 25 государств. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

«Франция поддерживает расширение Совета – как за счет постоянных, так и непостоянных членов <…> Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбез», — цитирует его «РИА Новости».

В качестве новых постоянных членов СБ Франция предложила Германию, Бразилию, Индию и Японию. По мнению де Ривьера, расширенный Совбез смог бы состоять из 25 постоянных и непостоянных членов. Также он подчеркнул, что они «должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой».

Постпред Франции предполагает, что такое увеличение комитета сделало бы Совбез более представительным и укрепило бы его авторитет.