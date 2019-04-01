France Football назвал имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2018/19 по версии France Football.

Весь рейтинг будет опубликован сегодня. В нем учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

Месси зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 113 миллионов. В «Ювентусе» он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале».

Замыкает тройку нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

В топ-5 также вошли Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).

Get French Football News уточняет, что суммы указаны до вычета налогов.

| 2019-04-02T00:37:39+00:00 2 апреля 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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