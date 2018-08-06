Фото с «гигантским полицейским» озадачило пользователей сети

Пользователей сети озадачила фотография, сделанная возле одного из торговых центров Ставрополя, пишет «Блокнот». На ней запечатлен процесс досмотра полицейскими автомобиля, а также мужчина в зеленой форме, который выглядит намного выше и больше остальных.

Представляет ли он какое-либо силовое ведомство или является сотрудником частного охранного предприятия, неизвестно, но юзеры окрестили его «гигантским полицейским».

Снимок также опубликовали на развлекательном сайте Pikabu. Несколько пользователей допустили, что «полицейский» действительно может быть таких размеров, однако объяснили, что дело в оптической иллюзии — мужчина стоит выше других людей и ближе к фотографу.

«Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит», — написал Pantalassa.

«По фото выходит под три метра, при такой комплекции вес под две сотки. В машину не влезет, кормить чем — непонятно», — ответил ему corvuscor.

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