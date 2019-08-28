Фото президента Казахстана обнаружили в рекламе онлайн-казино

Фотография президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появилась в рекламе онлайн-казино. Как сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, снимок был использован незаконно.

«Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — написал Уали на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь также сообщил, что об инциденте он узнал от представителей СМИ: «Это фейковая недобросовестная реклама», сообщает ura.news.

Уали подчеркнул, что подобные случаи «наносят серьезный ущерб репутации» и вводят в заблуждение пользователей соцсетей.

Вопрос об ответственности, которую понесут рекламодатели, будет решен после того, как личности нарушителей будут установлены. Пресс-секретарь также призвал соцсети более ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и отслеживать незаконное использование снимков людей.

| 2019-08-29T00:28:16+00:00 29 августа 2019, 01:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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