Фото президента Казахстана обнаружили в рекламе онлайн-казино

Фотография президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появилась в рекламе онлайн-казино. Как сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, снимок был использован незаконно.

«Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — написал Уали на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь также сообщил, что об инциденте он узнал от представителей СМИ: «Это фейковая недобросовестная реклама», сообщает ura.news.

Уали подчеркнул, что подобные случаи «наносят серьезный ущерб репутации» и вводят в заблуждение пользователей соцсетей.

Вопрос об ответственности, которую понесут рекламодатели, будет решен после того, как личности нарушителей будут установлены. Пресс-секретарь также призвал соцсети более ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и отслеживать незаконное использование снимков людей.