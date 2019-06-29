Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ»

Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально «ПСЖ» хотел продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получил предложений, сообщает sports.ru.

Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.

На игрока претендует «Барселона» и остается лишь договориться об этих двух игроках, пока каталонцы готовы отдать Филиппе Коутиньо, но, к примеру, не Усмана Дембеле.

| 2019-06-29T22:10:53+00:00 29 июня 2019, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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