Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ»

Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально «ПСЖ» хотел продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получил предложений, сообщает sports.ru.

Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.

На игрока претендует «Барселона» и остается лишь договориться об этих двух игроках, пока каталонцы готовы отдать Филиппе Коутиньо, но, к примеру, не Усмана Дембеле.