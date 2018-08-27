Форвард «Габалы»: 4 очка – это плохо

Форвард «Габалы» Джеймс Аденийи прокомментировал выступление команды после первых трех туров в Topaz премьер-лиги Азербайджана.

«Обидно, что мы не смогли удержать победу над «Сумгайытом» (1:1) в последнем туре перед перерывом. Мы вполне на нее наиграли. Видимо, потеряли концентрацию на последних минутах. Соперник играл в численном меньшинстве и, судя по всему, это отрицательно сказалось на нашей концентрации.

После трех туров у нас всего 4 очка. Как по мне – это плохо. Должны были набрать больше, как по итогам этой игры, так и предыдущей с «Нефтчи» (1:2). Как я заметил после трех туров, ТПЛ – серьезный турнир, и здесь нет легких соперников. Все бьются до конца. «Габале» по силам в этом чемпионате занять максимально высокое место», — заявил Аденийи.

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