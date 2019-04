Фортепиано Джона Леннона продано в США на сетевых торгах

Фортепиано, на котором играл один из основателей группы The Beatles Джон Леннон (1940-1980), продано на сетевых торгах, организованных компанией Gotta Have Rock and Roll. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

По словам представителей компании, базирующейся в Нью-Джерси, музыкальный инструмент был изготовлен примерно в 1872 году. Предполагается, что Леннон приобрел фортепиано в 1966 году, оно в разное время находилось в двух его домах в Великобритании.

Позже музыкант решил подарить фортепиано своему другу, кому именно, не уточняется. Леннон распорядился, чтобы на инструмент прикрепили небольшую металлическую табличку с его именем. На ней также указан год — 1971 — и названия нескольких песен, которые участник The Beatles написал, импровизируя на этом фортепиано.

Как сообщается на сайте Gotta Have Rock and Roll, эксперты компании рассчитывали выручить за данный лот от $800 тыс. до $1,2 млн. Он был приобретен за $575 тыс., при этом, покупатель также выплатил аукционный сбор в размере 25% от указанной суммы.

Компания не сообщает, кто купил данный лот, однако американский коллекционер музыкальных инструментов Джим Ирсэй написал в Twitter, что новым владельцем стал он. «Это ответственность, к которой я отношусь серьезно, помня о будущих поколениях», — отметил Ирсэй, которому также принадлежит команда по игре в американский футбол Indianapolis Colts.

По оценкам журнала Forbes, Ирсэй является обладателем состояния в размере $2,7 млрд. В его коллекцию входят, в частности, гитары, принадлежавшие Леннону, Ринго Старру и Бобу Дилану.