Формулируй, не формулируй: Москва в армянскую авантюру вписываться не станет…

Недавно министр обороны Армении Давид Тоноян, находясь в США, выступил со смехотворным заявлением. Видимо, позабыв об апрельской контр -террористической операции 2015 года, в ходе которой азербайджанскими воинами были освобождены 2000 гектаров оккупированных земель, Тоноян решил поиграть в войну.

Он изрек очевидную глупость на встрече с армянской общиной Нью-Йорка, что несколько оправдывает запредельный полет фантазии этого «аники-воина». Ведь, несмотря, на «бархатные» обещания о молочных реках и кисельных берегах в Армении после переворота в 2018 году, жить в этой стране стало не лучше и отнюдь не веселее.

Денег катастрофически нет, экономика страны продолжает дышать на ладан, а кушать все же хочется. Вот и загромыхал Тоноян оружием, желая под это бряцание несколько облегчить карманы заморских армянских толстосумов во имя многострадальной Армении.

Так, комментируя карабахский вопрос, он заявил, что формула «территории в обмен на мир» переформулирована.

«Я как министр обороны заявляю, что я переформулировал сегодня формулу «территории в обмен на мир». Мы сделаем наоборот: «новая война в обмен на новые территории», — сказал Давид Тоноян.

Он также отметил, что Армения увеличит наступательные подразделения.

Ответ министра обороны Азербайджана Закира Гасанова был лаконичен. Он отметил, что желает, чтобы подобное наступление армян произошло. «Если они перейдут в наступление, то это даст мне возможность встретиться с ним (Тонояном) в Ереване», — сказал он, призвав армян не вести пустые разговоры.

По сути, слова Тонояна мы могли бы оставить и без комментариев. Чего не скажешь в состоянии безысходности. Как бы ни было, конфликтующие стороны на уровне министров обороны обменялись воинственной риторикой. Один заголосил из меркантильных побуждений, второй ответил, основываясь на реальной силе.

Однако примечательно, что и сами армянские военные пусть и завуалированно, но встретили заявление Тонояна, мягко говоря, с недоумением.

«На мой взгляд, заявление Давида Тонояна неправильное, министр обороны — солдат, исполнитель, какие приказы ему отдадут – он должен выполнить, я не понимаю его заявления, может быть, я ошибаюсь».

Об этом в сегодняшней беседе с tert.am заявил генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян, говоря о том, как он относится к недавно сделанному заявлению министра обороны о принципе «новая война — новые территории», согласно которому армянская сторона перейдет в наступательную позицию.

«Несколько лет назад я постоянно говорил, что у нас есть право на атаку, но времена такие, что мы должны знать силу нашего противника. Ситуация такова, что сейчас мы утвердились на оборонительной позиции, но я не понимаю, как можно атаковать, нанести удар», — сказал он.

Действительно, два года назад Тер-Тадевосян ради «красного словца» вдруг заявил, что если «Армения нанесет удар, то от Азербайджана ничего не останется». Но за два года, видимо, армянский генерал отрезвел, и не столь уж категоричен в своих утопических мыслях. В отличие от Тонояна, он знает силу азербайджанской армии. Поэтому неудивительно, что Тер-Тадевосян не понимает министра обороны Армении.

В то же время, армянский генерал не удержался от соблазна и затянул старую песню.

«Азербайджан сидит на нефтяных бочках, на каждом гектаре размещены нефтяные вышки, мы можем нанести удар «Искандером», но мы не можем атаковать только нашей армией и нашими ресурсами. Здесь должна работать дипломатия», — сказал он.

Вне всякого сомнения, с армянской армией и ресурсами не только атаковать, но и обороняться будет чересчур сложно. И если уж в апреле «неприступная линия Оганяна» была прорвана азербайджанскими воинами в течение нескольких минут, то в случае начала военных действий сегодня, слова Тонояна точно окажутся пустым звуком.

Что же касается хваленых «Искандеров», о которых так любит говорить армянская сторона, то она должна знать раз и навсегда: нахождение ОТРК «Искандер» на территории Армении вовсе не означает, что он принадлежит им.

Расчехлить «Искандеры» могут только российские военнослужащие, а Москва с учетом непристойных телодвижений армянских властей в сторону Запада, в армянскую авантюру вписываться не станет…