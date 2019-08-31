Формула 1 в Азербайджане вновь передвинута на лето

Гран-при Азербайджана Ф1 в новом сезоне может вновь пройти летом.

Как сообщает #, руководство «королевских гонок» представило календарь следующего сезона Формулы 1 с рекордным количеством этапов – 22.

В чемпионате — две новые гонки, во Вьетнаме и Нидерландах, при этом первая из них пройдет 5 апреля, а вторая – 3 мая.

Гран При Азербайджана передвинут в календаре и состоится 7 июня между гонками в Монако и Канаде.

Таким образом, гоночный уик — энд в Баку, согласно первым данным, пройдет 5-7 июня 2020 года.

Напомним, что в прошлом году самая зрелищная гонка мира прошла в Баку с 26 по 28 апреля. Победителем стал пилот компнды Mersedes Валттери Боттас, вторым финишировал действующий чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон.

Предстоящий этап Formula 1 Azerbaijan Grand Prix в 2020 году станет юбилейным и пройдет уже в пятый раз.

Трасса в Баку – самая быстрая из городских.

Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч. Конфигурация включает двадцать поворотов – 12 левых и восемь правых, восемь из них – 90-градусные. Ширина трассы – от 13 до 7,6 метров в районе седьмого и восьмого поворотов в старом городе.

Круг начинается на проспекте Нефтяников, первый сектор проложен по фешенебельным районам, после седьмого поворота трасса уходит в сторону старого города, где трасса узкая и медленная, а на третьем секторе отрезок от 16 до 20 поворота и последующая прямая проходится с полностью нажатой педалью газа.

По мнению специалистов, в Баку удалось сломать привычный стереотип городских этапов Формулы 1 последних лет, включив в конфигурацию самую длинную прямую в календаре (2,1 км), что добавило к традиционным сложностям уличных гонок возможность борьбы за позицию.

Одна из любопытных особенностей – на проспекте Нефтяников машины едут во встречных направлениях: от 6 поворота до 7-го в одну сторону, и от 19 до 20-го в противоположную, разделенные специальным забором.

Возврашаясь к официальной версии календаря сезона 2020, которой еще предстоит пройти утверждение, то выглядит он следующим образом:

15 марта – Австралия

22 марта – Бахрейн

5 апреля – Вьетнам

19 апреля – Китай

3 мая – Нидерланды

10 мая – Испания

24 мая – Монако

7 июня – Азербайджан

14 июня – Канада

28 июня – Франция

5 июля – Австрия

19 июля – Великобритания

2 августа – Венгрия

30 августа – Бельгия

6 сентября – Италия

20 сентября – Сингапур

27 сентября – Россия

11 октября – Япония

25 октября – США

1 ноября – Мексика

15 ноября – Бразилия

29 ноября – Абу-Даби

Напомним, что в прошлом году руководство «Формулы-1» и представители Гран-при Азербайджана подписали новый трехлетний контракт на проведение этапа «королевских гонок» в Баку, согласно которому, гонка останется в календаре Ф1 до 2023 года включительно.