«Формула 1»: Минобразования инструктировало центральные школы Баку

Общеобразовательным учебным заведениям, подведомственным министерству образования Азербайджана, направлены письма-инструкции (директивные письма) в связи с проводящимся в Баку 26-28 апреля Гран-при Азербайджана SOCAR «Формула 1».

Как сообщили в министерстве, в инструкции отмечается, что с учетом того, что в связи с названным соревнованием некоторые улицы и проспекты столицы будут перекрыты, следует принять соответствующие меры для обеспечения посещаемости занятий учениками, а также уточнить и информировать родителей об альтернативных дорогах.

Отметим, что вдоль схемы прохождения соревнований Гран-при Азербайджана находится улица, на которой расположены три учебных заведения. Это школа-лицей №6 им.Т.Исмайлова, образовательный комплекс № 132-134 и полная средняя школа №23.

Как сообщалось ранее, ученикам школы-лицея №6 им.Т.Исмайлова предоставлен отдых до 30 апреля.