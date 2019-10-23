Формирование правительства Израиля поручено Бени Ганцу

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван», бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу. Трансляцию церемонии из резиденции Ривлина в Иерусалиме вела израильская правительственная пресс-служба.

Таким образом впервые с начала 2009 года возможность сформировать коалицию появляется у соперника действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который вернул 21 октября мандат на создание правительства президенту, не справившись с задачей. Нетаньяху остается действующим главой переходного правительства до момента формирования нового кабмина.

| 2019-10-23T22:25:07+00:00 24 октября 2019, 00:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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