Формирование правительства Израиля поручено Бени Ганцу

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван», бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу. Трансляцию церемонии из резиденции Ривлина в Иерусалиме вела израильская правительственная пресс-служба.

Таким образом впервые с начала 2009 года возможность сформировать коалицию появляется у соперника действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который вернул 21 октября мандат на создание правительства президенту, не справившись с задачей. Нетаньяху остается действующим главой переходного правительства до момента формирования нового кабмина.