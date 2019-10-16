Формат меняется и расширяется

В Баку состоялся VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств — политического формата, который для простоты принято называть Тюркским Советом. И надо сразу отметить, что нынешний слет в значительной степени отличался от всех предыдущих подобных встреч. Само заседание проводилось в дни юбилейные для Тюркского Совета – со дня его создания минуло ровно 10 лет. Другой важный момент — впервые в качестве полноправного члена Совета в нем принял участие Узбекистан. И, наконец, в саммите решил участвовать один из наиболее одиозных европейских политиков, лидер Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан. Это притом, что Венгрия (как и Туркменистан) пока имеет статус наблюдателя при этой международной организации.

Все эти обстоятельства стали причиной повышенного внимания к мероприятию в Баку со стороны зарубежных СМИ. Вполне понятно, ибо организация не только подтверждает свою устойчивость, но и имеет тенденцию к расширению.

Понятно, что в Тюркском Совете состоят государства с разным экономическим и политическим весом, придерживающиеся разных геополитических ориентиров, и потому пока о глубокой взаимной интеграции говорить не приходится. Но их объединяет историко-языковое родство, а это немало.

Например, долгое время Тюркский Совет нельзя было назвать полноценным объединением по причине отсутствия в его составе Узбекистана — одной из самых значимых тюркоязычных стран по своим размерам и многомиллионному населению. Просто, раньше эта страна, благодаря неоднозначному психическому поведению своего прежнего лидера Ислама Каримова, то входила, то покидала различные международные объединения. Гораздо более открытым миру показал себя новый президент Шавкат Мирзиёев, благодаря которому Узбекистан наконец стал членом Тюркского Совета.

Но интереснее всего, конечно, что именно заставляет так стремиться к сближению с тюрками нынешнего лидера Венгрии, премьер-министра Виктора Орбана? Согласно современным научным данным, венгры не имеют прямого родства с тюркскими народами, но с XIX века существует концепция венгерского туранизма, представители которой считают, что у венгров и турок имеются общие предки и культурная близость. В Венгрии существуют памятники наследия Османского периода, такие как мавзолей «Гюль-Баба-Тюрбе» в Будапеште, а венгерского премьера Орбана и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана связывают дружеские отношения.

После обретения Венгрией независимости Турция поддержала Будапешт в вопросах членства в НАТО, ОЭСР и Всемирной торговой организации. Сегодня же Турция благодарна Венгрии за поддержку в вопросе вступления в ЕС.

После распада социалистической системы в Европе в Венгрии вновь получила популярность версия о родстве древних финно-угорских племен Приуралья с предками нынешних тюркских народов.

Но не исключено и то, что жестковатым политиком Орбаном движет прагматический интерес. Ведь практически все лидеры тюркских государств тяготеют к авторитарному стилю правления, и для венгерского премьера, часто вступающего по разным поводам в перепалки с руководством ЕС, они могут стать своего рода моральной поддержкой на международной арене.

В прошлом месяце в Будапеште начал функционировать офис представительства Тюркского Совета.

По всем этим темам Орбан прошелся, выступая в Баку.

Например, он рассказал, что «в Венгрии живут кипчаки и во многих венграх течет кровь кипчаков. У них даже муниципалитет есть свой, органы самоуправления».

Далее он сообщил, что Венгрия уже 5 лет состоит в ТюркПА и принимает участие в качестве наблюдателя в Тюркской академии. «Мы присоединились в качестве наблюдателей к Тюркскому Совету, поскольку мы не только получать хотим, но и давать что-то. То, что мы, венгры, можем предложить этому Совету – это присоединение к Европе и Европейскому Союзу. Поэтому в последние месяцы мы создали европейское представительство Тюркского Совета и совместно с вашими министрами иностранных дел открыли это постоянное представительство в Будапеште. Это постпредство, где будут проводиться и экономические форумы, и любые культурные мероприятия».

По его словам, венгерский банк Exim открыл кредитную линию для стран-членов Тюркского Совета: «Этой кредитной линией могут воспользоваться ваши и наши предприниматели».

Далее Орбан поведал, что Венгрия сейчас борется за то, чтобы в европейском правительстве, портфель в котором получат и венгры, была возрождена политика, связанная с расширением ЕС: «Наши шансы неплохи. Но это очень острая борьба. Если нам удастся этот портфель получить, тогда мы еще более тесно будем сотрудничать и с Азербайджаном, и в отношении членства Турции сможем сделать определенные шаги вперед».

Похоже, Орбана воодушевляют дезинтеграционные тенденции в ЕС. Так, он обратил особое внимание участников саммита к проблеме Брекзита: «Пока никто ничего точно не знает. Однако я считаю, что британцы в конце этого месяца выйдут из ЕС. Британские предприятия и контакты между британскими предприятиями и странами-членами Тюркского Совета пока что регулировались правилами игры ЕС. Но британцы уйдут из общей торговой политики ЕС. Поэтому им нужно будет заключить новые соглашения со всеми в отдельности. Поэтому я предлагаю Тюркскому Совету подумать наперед и уже сейчас начать вести переговоры с британцами о новых торговых соглашениях между Великобританией и Азербайджаном, Великобританией и Казахстаном и т.д. Я предлагаю подготовиться к этим новым возможностям».

Что ж, перспективы воодушевляющие, особенно, если они реально соответствуют и другим экспертным прогнозам относительно устойчивости и дальнейшего развития такого формата как Тюркский совет.