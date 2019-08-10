Формально ознакомительный визит

В эти дни состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Данный визит и встреча с лидером Турции является первой для президента Украины. С учетом того, что Зеленский меняет политэкономическую повестку дня как внутри Украины, так и вне ее, данный визит вызвал особенный интерес.

Интригу данному визиту еще добавляет тот факт, что отношения Анкары и Вашингтона, никак нельзя назвать «теплыми», с учетом всех существующих проблем. В то время как отношения Москвы и Анкары прогрессируют по возвышающейся шкале и поставки С-400 в Турцию тому подтверждение.

У Турции и Украины своя повестка дня. Для Киева важна позиция Турции по крымскому вопросу, с идеологической точки, а с другой стороны торгово-экономические отношения имеют немаловажное значение для обеих стран. Турция — ключевая страна в черноморском регионе, а потому иметь с Анкарой хорошие отношения для развития своей экономики Киеву необходимо. Это также подтвердил и лидер Турции. О том, как в Украине оценивают визит Зеленского в Турцию, как будут развиваться отношения дальше, рассказал в интервью «Зеркало», украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как Вы оцениваете визит президента Украины в Турцию?

— Честно говоря, Зеленский мог бы именно сейчас в Турцию не ехать. Однако есть соображения имиджевые: ему, как молодому президенту, любой заграничный вояж — это плюс, это личное знакомство с главами сопредельных держав. Это повышение собственного статуса внутри Украины, поскольку у его соперников есть множество важных зарубежных связей, а у него пока нет. Те вопросы, которые были обозначены в официальной поездке визита, не обязательно решать или обсуждать на президентском уровне.

По сути – это МИДовская повестка. Однако, поскольку сейчас в Украине все еще политическое межсезонье, и новая команда в МИД не сформирована, а старый министр Климкин не может эффективно выполнять новые политические задачи и, мягко говоря, не пользуется особым доверием Зеленского, особенно после известного скандала с нотами по украинским морякам в адрес Москвы, то Зеленскому приходится временно быть «сам себе» министром иностранных дел, переключая МИДовскую повестку на свой Офис и тех замов, которые курируют внешнеполитическое направление. Так что нынешний визит Зеленского — скорее ознакомительный, чем этапный или посвященный решению каких-то неотложных или важных вопросов, которые не могли бы быть обсуждены или решены месяцем позже.

— Турция, сейчас в не очень хороших отношениях с США, в отличие от отношений с Россией. Не будут ли мешать турецко-российские отношения турецко-украинским?

— Сотрудничество Турции с Россией не стоит переоценивать. Оно носит характер тактический, подчиненный ситуативной выгоде и в основном вертится вокруг экономики и торговли. Как известно, РФ — торговый партнер Турции №1, а Украина лишь на третьем месте. Турция закупает у Москвы ряд важных вооружений, плюс — туризм, плюс вопросы энергетики — тот же «Турецкий поток».

Однако Турция никогда не рассматривала и теперь не рассматривает Россию, как своего стратегического политического или военного союзника или партнера в регионе. Вопросов, по которым Москва и Анкара имеют диаметрально противоположные мнения или же серьезные трения, больше чем тех, где обе державы поют в унисон. Это и сирийская тема, где у Турции есть интерес, серьезно противоречащий российскому.

Это и вопрос Крыма, который Турция не готова признать российским. Так что нет каких-то таких стратегических турецко-российских отношений, которые могли бы серьезно помешать отношениям Анкары с Киевом. Другое дело, что и каких-то особо стратегических отношений с Украиной у Турции тоже нет. Есть нейтральные или даже благожелательные политические декларации, есть торговля и экономика, есть поддержка осевшего в Киеве руководства крымско-татарского меджлиса, однако я бы не стал ставить знак равенства между далеко идущими целями меджлиса и целями Украины, как государства.

И потом: у меня есть ощущение, что у украинского руководства нет ясного понимания, для чего ему вообще нужна Турция в политическом смысле — кроме того, что грозить Москве санкциями за Крым, что не вызывает энтузиазма уже у Анкары — потому что политика-политикой, а финансовый интерес сильнее.

— Говоря об итогах встречи, можно ли считать, что данный визит удачный для Украины?

— Как я уже говорил, по мне, повестка визита была в значительной мере формально-ознакомительной и самопрезентационной конкретно для Зеленского. Так что свою задачу увеличения капитализации как политика с международными связями он выполнил. А насколько этот визит что-то дал Украине, как стране, сказать сложно. В основном то, что было сказано и Зеленским, и Эрдоганом — это не сумма бизнес-планов или политических решений, а сумма благопожеланий и общих деклараций, которые можно было каждому из лидеров стран сделать и по отдельности.