Foreign Policy рассказал, когда США проиграют войну России и Китаю

Эпоха беспрекословного военного превосходства США ушла в прошлое, пишет американский журнал Foreign Policy.

США рискуют проиграть в следующей войне с Россией и Китаем и попасть в кризис c вытекающими пагубными последствиями для национальных интересов страны, если не изменят собственный подход к обороне страны.

В стратегии по национальной обороне Пентагона на 2018 год курс уже изменен — теперь приоритетом является не борьба с терроризм, а конкуренция великих держав.

Тем не менее, Россия и особенно Китай — единственные страны, которые могли бы действительно захватить и удерживать территории союзников Вашингтона, пишет издание. К немедленной подготовке к потенциальному конфликту необходимо отнестись серьезно, обращая внимание не на количество, а на характеристики и качество военной техники, предупреждает FP.

В последний раз США готовились к подобному сражению в 1980-х годах, а боролись с подобным врагом в 1940-х, отмечается в материале.(Газета.ру)

| 2019-05-06T14:55:40+00:00 6 мая 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss