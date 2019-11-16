«Ford против Ferrari»: CinemaPlus устроил грандиозный предпоказ

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «28 Mall» состоялся предпремьерный показ фильма «Ford против Ferrari», основанный на реальных событиях, сообщает #.

Был организован фуршет с алкогольными и безалкогольными напитками. Запоминающейся частью мероприятия был декор кинотеатра под формат фильма и музыкальная шоу программа первой концептуальной кавер группы страны «Harmony Music Band».

Режиссер картины — Джеймс Мэнголд. В главных ролях Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл и Катрина Балф.

Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Поддержку в организации мероприятия оказали: FORD Azərbaycan, Baku City Karting, «Light in Black», «Harmony Music Band», кафе «Kolorit», «Absheron Sharab», «Şeh Su» и «Red Bull».