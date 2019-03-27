Ford покидает российский рынок

Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге, говорится в сообщении Ford Sollers.

«Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства пассажирских автомобилей к концу июня 2019 года последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций», — говорится в сообщении.