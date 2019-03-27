Ford покидает российский рынок

Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге, говорится в сообщении Ford Sollers.
«Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства пассажирских автомобилей к концу июня 2019 года последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций», — говорится в сообщении.
Ford Sollers совместно с партнерами продолжает переговоры по дальнейшим действиям, необходимым для проведения реструктуризации бизнеса, также отмечает компания.
| 2019-03-27T16:10:43+00:00 27 марта 2019, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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