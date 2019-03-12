Ford готовится представить беспилотное такси

Корпорация Ford активно работает над беспилотными автомобилями и готовится предложить сервис с их применением для развоза пассажиров. Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник председатель совета директоров компании Уильям Форд во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Вполне понятны пара вещей, — сказал Форд, говоря о тенденциях в развитии автомобилестроения. — Во-первых, в отрасли имел место мощный толчок в направлении перехода машин на электродвигатели. Во-вторых, машины будут самоуправляемыми, это точно. Когда именно — на этот счет можно поспорить». «Очевидно, мы движемся в направлении того, что вообще не будет водителя», — сказал он.

Форд, выступление которого транслировали на сайте CERAWeek, констатировал, что его компания «очень упорно» ведет работу в данном направлении. Как он пояснил, активную роль в этом играет базирующаяся в Питтсбурге (штат Пенсильвания) компания Argo. «Мы очень довольны ей, мы знаем, что она — один из лидеров в сфере, касающейся беспилотных автомобилей», — сказал он.

«Мы работаем с крупными клиентами, такими, как Walmart, Domino’s и Postmates по вопросам доставок, и мы сотрудничаем с Lyft по пассажирским перевозкам, — указал Форд. — У нас есть собственные сервисы, которые мы запустили. У нас есть медицинский сервис по неэкстренной доставке пожилых людей к врачу по записи. Сейчас предполагается присутствие водителя, но он может вскоре стать автономным».