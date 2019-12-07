Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. В нем числится 41 артист, двое из которых разделили одну из верхних строчек на двоих. Всего в списке 40 музыкантов.

Для составления рейтинга эксперты учитывали доход от гастролей, музыки и внешних деловых компаний. Список измеряет доход до вычета налогов и не вычитает комиссионные за агентов, менеджеров или юристов.

Первое место в этом рейтинге заняла американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году ее доход составил 185 миллионов долларов. На втором месте расположился рэпер Канье Уэст. Он заработал за минувший год 150 миллионов долларов. А третью строчку занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан. Его годовой доход оценили в 110 миллионов долларов.

Рок-группа The Eagles взяла четвертую строчку в списке с доходом в 100 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров Элтон Джон, сумевший заработать в 2019 году 84 миллиона долларов. А вот известный дуэт Jay-Z и Бейонсе разделили между собой шестое место и 81 миллион долларов  (kp.ru)

| 2019-12-07T11:39:09+00:00 7 декабря 2019, 11:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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