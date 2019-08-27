Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу

Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

За последний год Свифт заработала $185 млн. Значительную часть этой суммы ей принесло мировое турне Reputation Stadium Tour в поддержку одноименного альбома. Только в США сборы от продажи билетов на концерты составили рекордные $266 млн.

Кроме того, певица заключила выгодный контракт со звукозаписывающей студией Republic Records, и, как ожидается, получит существенный доход от продаж своего нового альбома Lover, пишет korrespondent.net.

Второе место в списке занимает Бейонсе, которая в этом году заработала $81 млн. На третьем месте — Рианна, годовой доход которой составил $62 млн.

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют Кэтти Перри ($57,5 млн), Пинк ($57 млн), Ариана Гранде ($48 млн), Дженнифер Лопес ($43 млн), Леди Гага ($39,5 млн). Замыкают десятку Селин Дион ($37,5 млн) и Шакира ($35 млн).

Отмечается, что в сумме десятка самых высокооплачиваемых певиц заработала $645,5 млн, т.е. на 28,5% больше, чем за прошлый год. Тогда доход составлял $502,5 млн.

Forbes учитывал заработки звезд за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до уплаты налогов.