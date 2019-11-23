«Фонтанка» нашла второго вероятного участника зверского убийства в Сирии

Издание «Фонтанка» установила личность второго предполагаемого соучастника пыток и жестокого убийства в Сирии в 2017 году, видеозапись которого была опубликована в YouTube. На видео присутствует бывший военный из Брянска, 39-летний Руслан, пишет «Фонтанка», ссылаясь на утверждения «широкого круга знакомых» мужчины, «легко опознавших» его на групповой фотографии, сделанной в день убийства.

Согласно этим данным, ранее Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне, был ранен и получил статус ветерана. Его знакомые сообщили, что в 2017 году он летал в Сирию. «Фонтанка» нашла данные загранпаспорта человека, являющегося полной тезкой Руслана с такой же датой рождения. В январе 2017 года он вылетел из Ростова в Сирию на чартерном рейсе сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

Изданию удалось связаться с Русланом по телефону. Он удивился звонку и заявил о «клевете», отрицая свою причастность к убийству в Сирии. По словам Руслана, он никогда не был в этой стране, не работал в частной военной компании (ЧВК), а в 2017 году не покидал Брянск. Подтвердить данные его загранпаспорта также не удалось, Руслан заявил, что этот документ «жена куда-то дела». Он также сообщил, что у него с начала 2000-х годов автомобильный бизнес в Брянске, а в настоящее время он работает волонтером в местном дворце детского и юношеского творчества и занимается патриотическим воспитанием детей.