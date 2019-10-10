Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Мубариза Ибрагимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова — Агакерима Ибрагимова.

Об этом сообщил сын Агакерима Ибрагимова — Рашад Ибрагимов.

По его словам, сегодня А.Ибрагимов был выписан из Центральной клинической больницы, где перенес операцию на сердце, и отправлен в родное село Алиабад Билясуварского района.

«Лечение отца будет продолжено вне больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, нормально питается и ходит. Расходы на лечение отца взял на себя Фонд Гейдара Алиева», — сказал Р.Ибрагимов.

Отметим, что неделю назад А.Ибрагимов перенес операцию на сердце. (report)

| 2019-10-10T23:34:53+00:00 11 октября 2019, 00:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss