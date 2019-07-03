Фонд Гейдара Алиева организовал на берегу Каспия веселье для детей

3 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в очередной развлекательной программе отдыха, организованной Фондом Гейдара Алиева для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Фонд Гейдара Алиева собрал детей в одном из прибрежных мест отдыха столицы – центре отдыха Dalğa Beach. Детей, которые приехали на мероприятие на специальных автобусах, встретили сказочные герои. Жители детских домов номер 1 Низаминского района, номер 2 Сураханского района, номер 3 Хатаинского района, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна и школы-интерната интеграционного обучения номер 11 ощутили на этом пространстве тепло летнего сезона, провели солнечный день на воздухе.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе со своим сыном приняла участие в веселье.

| 2019-07-03T22:18:43+00:00 3 июля 2019, 22:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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