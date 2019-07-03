Фонд Гейдара Алиева организовал на берегу Каспия веселье для детей

3 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в очередной развлекательной программе отдыха, организованной Фондом Гейдара Алиева для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Фонд Гейдара Алиева собрал детей в одном из прибрежных мест отдыха столицы – центре отдыха Dalğa Beach. Детей, которые приехали на мероприятие на специальных автобусах, встретили сказочные герои. Жители детских домов номер 1 Низаминского района, номер 2 Сураханского района, номер 3 Хатаинского района, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна и школы-интерната интеграционного обучения номер 11 ощутили на этом пространстве тепло летнего сезона, провели солнечный день на воздухе.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе со своим сыном приняла участие в веселье.