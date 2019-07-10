Фон дер Ляйен предложила диалог с Москвой с позиции силы

Европе следует вести диалог с Россией «с позиции силы». Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте в среду, 10 июля. По ее словам, «Кремль не прощает слабостей». Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву, сообщает Русская Служба DW.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за «европейскую армию», а за «армию европейцев». По словам немецкого министра обороны, решения об «опасных операциях» требуется принимать на национальном уровне.