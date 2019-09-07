Flightradar: российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве

Самолет специального летного отряда «Россия» с украинскими заключенными приземлился в аэропорту «Борисполь» — данные сайта Flightradar
РИА Новости
| 2019-09-07T12:21:21+00:00 7 сентября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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