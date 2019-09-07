Flightradar: российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве View Larger Image Самолет специального летного отряда «Россия» с украинскими заключенными приземлился в аэропорту «Борисполь» — данные сайта Flightradar РИА Новости Редакция| 2019-09-07T12:21:21+00:00 7 сентября 2019, 12:44| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Зачем Венедиктов приезжал в Киев?В Турцию прибыл еще один российский самолет с…Затянувшийся обменСамолет вынужденно приземлился в Кувейте из-за… В рубрике Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом заключенными Gallery Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом заключенными 7 сентября 2019, 18:52 Звезда фильма «Первый мститель» появится в фильме «Миссия невыполнима» Gallery Звезда фильма «Первый мститель» появится в фильме «Миссия невыполнима» 7 сентября 2019, 18:36 Меркель назвала обмен заключенными между Россией и Украиной подающим надежду знаком Gallery Меркель назвала обмен заключенными между Россией и Украиной подающим надежду знаком 7 сентября 2019, 17:13 МИД Турции: Призыв Госдепа США не отражает действительности Gallery МИД Турции: Призыв Госдепа США не отражает действительности 7 сентября 2019, 16:56 Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией Gallery Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией 7 сентября 2019, 16:22