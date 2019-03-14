ФК «Сабаил» ведет переговоры с экс-полузащитником «Челси» и «Реала»

Бакинский ФК «Сабаил» ведет переговоры с 37-летним ганским полузащитником Майклом Эссьеном. О переговорах сообщила официальная страница бакинского клуба на Facebook.

Эссьен в свое время играл за такие известные клубы, как «Челси», мадридский «Реал» и «Милан». Его последним клубом был индонезийский «Персиб Бандунг», в который он перешел в марте 2017 года, а спустя год покинул и с тех пор остается без команды.

Недавно Эссьен посетил Баку, где принял участие в матче звезд, посвященного финалу Лиги Европы-2019, который пройдет 29 мая в столице Азербайджана.