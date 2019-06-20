ФК «Сабах» даст за свой новый маскот 2000 манатов

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» объявил конкурс на создание официального маскота.

Представленный маскот должен обладать следующими особенностями: отражать ценности, официальные цвета (синий, белый) «Сабаха»; он не должен быть использованным ранее в Азербайджане или за его пределами; в представленном эскизе необходимо полностью указать имя, описание и вид маскота. Конкурс завершится 30 июля этого года.

Победителю будет вручена награда в 2000 манатов.

Для участия в конкурсе необходимо прислать письмо с заголовком «MASKOT» с указанием информации о себе вместе с предлагаемым эскизом маскота на адрес [email protected](сайт клуба)