ФК «Нефтчи» вновь постарается подписать форварда сборной Азербайджана

Бакинский ФК «Нефтчи» попытается снова договориться об аренде форварда турецкого «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева. В начале лета бакинцы уже были одними из претендентов на игрока национальной сборной страны, но он решил попробовать вариант с австрийским «Маттерсбургом». Договориться о трансфере с австрийцами ему не удалось, а возвращение в «Трабзонспор» получилось не очень удачным – на очередные сборы команды главный тренер Унал Караман его не возьмет.
«Нефтчи» же продолжает проявлять интерес к игроку, который вряд ли получит место в заявках «Трабзонспора» на матчи следующего сезона.

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| 2018-07-18T20:24:54+00:00 18 июля 2018, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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