ФК «Нефтчи» вновь постарается подписать форварда сборной Азербайджана

Бакинский ФК «Нефтчи» попытается снова договориться об аренде форварда турецкого «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева. В начале лета бакинцы уже были одними из претендентов на игрока национальной сборной страны, но он решил попробовать вариант с австрийским «Маттерсбургом». Договориться о трансфере с австрийцами ему не удалось, а возвращение в «Трабзонспор» получилось не очень удачным – на очередные сборы команды главный тренер Унал Караман его не возьмет.

«Нефтчи» же продолжает проявлять интерес к игроку, который вряд ли получит место в заявках «Трабзонспора» на матчи следующего сезона.

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