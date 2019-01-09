Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна

Рейтинговое агентство Fitch вынесло США предупреждение о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Это произойдет в случае, если из-за приостановки правительства задолженность страны достигнет максимальных значений.

«Если шатдаун продлится до 1 марта, а размер долга несколько месяцев спустя вызовет проблемы, то нам, возможно, придется задуматься о пересмотре нашей политики», — отметили в Fitch.

Подчеркивается, что в этом случае агентство может пересмотреть кредитный рейтинг США.

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